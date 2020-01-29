Пенсионера снова задержали за раскопки на расстрельном рве под Симферополем
Полицейские задержали 70-летнего мужчину за раскопки на месте памятника жертвам геноцида - расстрельного рва под Симферополем.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, до этого мужчину и его сына судили за такие же преступления и они даже получили реальные сроки.
Так, пенсионера два года назад приговорили к полутора годам колонии строгого режима, откуда он вышел через четыре месяца.
У задержанного нашли инструменты и несколько предметов, которые он успел выкопать.
Недалеко от места преступления нашли автомобиль мужчины.
Сейчас против него возбудили уголовное дело за повреждение памятников истории и культуры. Ему грозит штраф до трех миллионов и лишение свободы до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU