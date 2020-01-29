2020-01-29T11:35:53+03:00
Происшествия

Пенсионера снова задержали за раскопки на расстрельном рве под Симферополем

Два года назад он уже отсидел четыре месяца за такое же преступление
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МВД по РКФото: Пресс-служба МВД по РК
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Полицейские задержали 70-летнего мужчину за раскопки на месте памятника жертвам геноцида - расстрельного рва под Симферополем.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, до этого мужчину и его сына судили за такие же преступления и они даже получили реальные сроки.

Так, пенсионера два года назад приговорили к полутора годам колонии строгого режима, откуда он вышел через четыре месяца.

У задержанного нашли инструменты и несколько предметов, которые он успел выкопать.

Недалеко от места преступления нашли автомобиль мужчины.

Сейчас против него возбудили уголовное дело за повреждение памятников истории и культуры. Ему грозит штраф до трех миллионов и лишение свободы до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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