Половина жителей Белогорского района дважды оставалась без света
Часть Белогорского района дважды оставалась без света 28 января из-за технологического нарушения, передает пресс-служба Государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».
Первый раз электричество отключилось в 20.24 - сработала защита, предотвратившая перегрузки сети. Тогда без света осталось более 24 тысяч человек. Через 40 минут всем потребителям восстановили подачу электроэнергии.
Во второй раз свет у жителей Белогорского района пропал в 22.02. На этот раз без электричества остались более 17 тысяч человек. Менее чем через час им восстановили подачу электроэнергии в их дома.
Сейчас сотрудники Крымэнерго выясняют причину технических нарушений и проверяют оборудование.
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ИСТОЧНИК KP.RU