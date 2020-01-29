Половина жителей Белогорского района дважды оставалась без света

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:58:23+03:00

Без света остались почти 25 тысяч человек Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за технических нарушений без электричества остались более 24 тысяч человек

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Часть Белогорского района дважды оставалась без света 28 января из-за технологического нарушения, передает пресс-служба Государственного унитарного предприятия «Крымэнерго».

Первый раз электричество отключилось в 20.24 - сработала защита, предотвратившая перегрузки сети. Тогда без света осталось более 24 тысяч человек. Через 40 минут всем потребителям восстановили подачу электроэнергии.

Во второй раз свет у жителей Белогорского района пропал в 22.02. На этот раз без электричества остались более 17 тысяч человек. Менее чем через час им восстановили подачу электроэнергии в их дома.

Сейчас сотрудники Крымэнерго выясняют причину технических нарушений и проверяют оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU