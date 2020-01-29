ГИБДД проверит, как крымчане перевозят своих детей
С 27 января по 5 февраля сотрудники МВД проверят, как крымчане пользуются ремнями безопасности и перевозят детей.
На полуострове пройдет мероприятие «Ребенок пассажир! Ремень безопасности!».
Как сообщили в пресс-службе КП-Крым, более 40% пострадавших в ДТП - пассажиры автомобилей.
В ведомстве призывают беречь самых беззащитных участников дорожного движения - детей.
Безопасность малышей полностью зависит от того, кто сидит за рулем. Именно родители очень часто пренебрегают правилами безопасности - не пристегивают детей ремнями безопасности и перевозят все специального кресла.
Такое халатное отношение к элементарным правилам может привести к печальным последствиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU