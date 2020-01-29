ГИБДД проверит, как крымчане перевозят своих детей

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:19:30+03:00

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С 27 января по 5 февраля сотрудники МВД проверят, как крымчане пользуются ремнями безопасности и перевозят детей.

На полуострове пройдет мероприятие «Ребенок пассажир! Ремень безопасности!».

Как сообщили в пресс-службе КП-Крым, более 40% пострадавших в ДТП - пассажиры автомобилей.

В ведомстве призывают беречь самых беззащитных участников дорожного движения - детей.

Безопасность малышей полностью зависит от того, кто сидит за рулем. Именно родители очень часто пренебрегают правилами безопасности - не пристегивают детей ремнями безопасности и перевозят все специального кресла.

Такое халатное отношение к элементарным правилам может привести к печальным последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU