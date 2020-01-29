В Севастополе полиция случайно поймала парня с шестью гранатами

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:11:00+03:00

В МВД выясняют, где молодой человек взял гранаты

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В понедельник, 27 января, в Севастополе 20-летний парень с рюкзаком шел по Горбатому мосту. И шел бы себе дальше, если бы рядом с лесопилкой его не остановили полицейские.

Как удалось выяснить КП-Крым, в рюкзаке у молодого человека лежали шесть гранат времен Великой Отечественной войны. Объяснить стражам порядка, откуда и куда транспортируется взрывоопасный груз, на месте парень не смог.

Уже в участке полиция выяснила, что задержанный - вполне приличный молодой человек и никогда не состоял на учете в МВД или наркодиспансере.

Если следствие докажет, что эти гранаты парень раздобыл во время несанкционированных раскопок, то его будут судить за незаконное приобретение боеприпасов.

Тем не менее, за хранение опасного антиквариата севастопольцу грозит до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU