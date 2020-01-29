Под Симферополем начали строить участок «Тавриды» возле села Мазанка

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:37:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В районе села Мазанка под Симферополем началось строительство участка трассы «Таврида».

Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», это последний участок от Керчи до крымской столицы, где еще не уложен асфальт.

Раньше строительству основного хода трассы мешала линия газопровода, поэтому транспорт в районе сел Мазанка и Донское ездил по старому участку дороги.

Теперь, когда газ переключен, работы продолжились. Укладку дорожного полотна на участке начнут весной, после чего автомобили в районе Мазанки и Донское смогут ездить по основному ходу трассы «Таврида».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU