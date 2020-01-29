Под Симферополем начали строить участок «Тавриды» возле села Мазанка
В районе села Мазанка под Симферополем началось строительство участка трассы «Таврида».
Как сообщили в пресс-службе АО «ВАД», это последний участок от Керчи до крымской столицы, где еще не уложен асфальт.
Раньше строительству основного хода трассы мешала линия газопровода, поэтому транспорт в районе сел Мазанка и Донское ездил по старому участку дороги.
Теперь, когда газ переключен, работы продолжились. Укладку дорожного полотна на участке начнут весной, после чего автомобили в районе Мазанки и Донское смогут ездить по основному ходу трассы «Таврида».
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ИСТОЧНИК KP.RU