Особые кабинеты для пожилых людей появились в поликлиниках Крыма

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:25:08+03:00

В них пациентов будут принимать врачи, которые прошли специальную подготовку

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В поликлиниках Крыма появились гериатрические кабинеты, в которых оказывают помощь пожилым пациентам.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, такие кабинеты оборудовали в 17 республиканских медучреждениях: Симферополе, Керчи, Феодосии, Ялте и Ленинском районе.

Для работы с пожилыми людьми медики прошли специальную подготовку и получили специальность врач-гериатр.

К каждому из пациентов будет особый подход. Кроме медикаментозного лечения, для них будут готовить персональный комплекс профилактических мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU