Пьяный крымчанин предложил инспектору 50 тысяч, чтобы тот забыл о нем
Пьяный житель Красногвардейского района пытался дать взятку инспектору ГИБДД.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, полицейские остановили автомобиль, в котором ехал 42-летний мужчина.
Сотрудники МВД заметили, что он пьяный и предложили ему пройти тест на алкоголь. Мужчина отказался.
Когда инспектор начал составлять на него протокол, водитель предложил за деньги забыть о его проступке. На что сотрудник МВД ответил отказом и предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки.
Пьяный водитель не отреагировал и оставил в служебном авто 50 тысяч рублей.
Полицейские сообщили об этом в дежурную часть и вызвали следственную группу.
Все собранные материалы передадут в следственные органы, которые и будут решать - возбуждать ли уголовное дело против пьяного водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU