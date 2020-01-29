Пьяный крымчанин предложил инспектору 50 тысяч, чтобы тот забыл о нем

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:48:50+03:00

Теперь его судьбу будет решать следствие

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Пьяный житель Красногвардейского района пытался дать взятку инспектору ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, полицейские остановили автомобиль, в котором ехал 42-летний мужчина.

Сотрудники МВД заметили, что он пьяный и предложили ему пройти тест на алкоголь. Мужчина отказался.

Когда инспектор начал составлять на него протокол, водитель предложил за деньги забыть о его проступке. На что сотрудник МВД ответил отказом и предупредил об уголовной ответственности за дачу взятки.

Пьяный водитель не отреагировал и оставил в служебном авто 50 тысяч рублей.

Полицейские сообщили об этом в дежурную часть и вызвали следственную группу.

Все собранные материалы передадут в следственные органы, которые и будут решать - возбуждать ли уголовное дело против пьяного водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU