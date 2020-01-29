Ливни и шквальный ветер: В Крыму объявили штормовое предупреждение
Крымчан предупреждают о надвигающемся шторме.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, из-за прохождения над полуостровом холодного фронта вечером 29 января, ночью и утром 30 января ожидаются дождь, мокрый снег, в некоторых районах очень сильные осадки и штормовой ветер 18-23 м/с.
Жителям полуострова следует держаться в стороне от рекламных вывесок, щитов, линий электропередач и дорожных знаков.
Кроме того, водителей просят воспользоваться общественным транспортом на время шторма.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU