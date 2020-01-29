2020-01-29T16:16:05+03:00
Общество

Ливни и шквальный ветер: В Крыму объявили штормовое предупреждение

Жителей полуострова просят быть аккуратными на улице
Артем АРТЕМОВ
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Шторм на полуострове продлится два дняШторм на полуострове продлится два дняФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымчан предупреждают о надвигающемся шторме.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, из-за прохождения над полуостровом холодного фронта вечером 29 января, ночью и утром 30 января ожидаются дождь, мокрый снег, в некоторых районах очень сильные осадки и штормовой ветер 18-23 м/с.

Жителям полуострова следует держаться в стороне от рекламных вывесок, щитов, линий электропередач и дорожных знаков.

Кроме того, водителей просят воспользоваться общественным транспортом на время шторма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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