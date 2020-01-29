Симферополю надо 100 новых автобусов, чтобы вытеснить частных перевозчиков
Симферополь нуждается в сотне новых автобусов для Муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс».
Об этом рассказала журналистам начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Волкова.
- Мы стремимся к тому, чтобы муниципальный перевозчик преобладал в количестве автобусов. Городу необходимо 100 единиц транспорта среднего класса, - рассказала она.
По ее словам, после оптимизации Горавтотранс будет занимать не менее 60% парка общественного транспорта.
Так, за прошлый год с четырьмя частными перевозчиками расторгли договора, а еще с несколькими их просто не будут продлевать.
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ИСТОЧНИК KP.RU