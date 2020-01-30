Погода в Крыму на 30 января: до +10 градусов и дождь

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:37:52+03:00

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В Крыму 30 января будет облачно, временами возможно выпадение осадков. Объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 23 метров в секунду. Температура воздуха днем составит до +10 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе 30 января облачно с прояснениями. Возможно выпадение мокрого снега. Ветер днем будет дуть западный до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до + 8 градусов.

В Севастополе в четверг облачно, днем осадков не ожидается. Столбики термометров днем покажут до + 9 градусов. Ветер будет дуть западный до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня небо будет скрыто за тучами. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до + 10 градусов.

В Керчи сегодня облачно с прояснениями. Днем возможен кратковременный дождь. Столбики термометров днем покажут до + 6 градусов. Ветер будет дуть северо-западный до 8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU