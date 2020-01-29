В Симферополе и Севастополе 30 января частично пропадет электричество
30 января, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.
Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому и на время прекращают подачу тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет)
ул. Бастионная 8-114 (чет), 3-67 (нечет)
ул. Залесская 24 (чет)
ул. Кечкеметская 95,119-127 (нечет)
ул. Коммунаров 1-30 (чет), 1-43 (нечет)
ул. Пр. Победы 194-196 (чет),
пер. Школьный 26-64 (чет), 23-55 (нечет)
ул. Сельвинского 81-83 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Героев Севастополя 24 (винзавод шампанских вин);
ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»)
ул. Токарева (Молокозавод);
пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»)
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU