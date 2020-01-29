В Симферополе и Севастополе 30 января частично пропадет электричество

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:48:04+03:00

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"

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30 января, в четверг, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.

Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому и на время прекращают подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет)

ул. Бастионная 8-114 (чет), 3-67 (нечет)

ул. Залесская 24 (чет)

ул. Кечкеметская 95,119-127 (нечет)

ул. Коммунаров 1-30 (чет), 1-43 (нечет)

ул. Пр. Победы 194-196 (чет),

пер. Школьный 26-64 (чет), 23-55 (нечет)

ул. Сельвинского 81-83 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Героев Севастополя 24 (винзавод шампанских вин);

ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»)

ул. Токарева (Молокозавод);

пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»)

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ИСТОЧНИК KP.RU