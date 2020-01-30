«Крымэнерго» заставили восстановить электроснабжение 8 домов

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:00:30+03:00

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Прокурору Ялты жители поселка городского типа Кореиз пожаловались на проблемы с энергоснабжением в 8 жилых домах.

- После проверки установлено, что часть домов несколько лет не подключена к электрическим сетям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, - в остальных – предоставляемые услуги по электроснабжению не отвечают требованиям закона.

Прокуратура, выявив нарушения, внесла представление в адрес руководителя Ялтинского РЭС ГУП РК «Крымэнерго».

Энергетики не стали перечить и в жилых домах появился нормальный электрический ток.

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ИСТОЧНИК KP.RU