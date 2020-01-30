Сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен ВОВ
Пиротехники доставили боеприпасы на специальный полигон, где и обезвредили
Фото: Пресс-служба МЧС по Крыму
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Сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые нашли на территории Керченской крепости.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, общий вес боеприпасов составил 2,5 килограмма.
Пиротехники транспортировали бомбы на полигон, где и подорвали.
СПРАВКА «КП»:
Керченская крепость - расположена на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива. Ее построили в XIX веке для охраны южных границ Российской империи.
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ИСТОЧНИК KP.RU