2020-01-30T13:20:45+03:00
Общество

Сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен ВОВ

Пиротехники доставили боеприпасы на специальный полигон, где и обезвредили
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба МЧС по КрымуФото: Пресс-служба МЧС по Крыму
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Сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен Великой Отечественной войны, которые нашли на территории Керченской крепости.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, общий вес боеприпасов составил 2,5 килограмма.

Пиротехники транспортировали бомбы на полигон, где и подорвали.

СПРАВКА «КП»:

Керченская крепость - расположена на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива. Ее построили в XIX веке для охраны южных границ Российской империи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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