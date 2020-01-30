В Ялте задержали полковника, который 10 лет скрывался от следствия

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:04:28+03:00

Вместе с подельниками он украл более 210 миллионов рублей у военного предприятия

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В Ялте задержали полковника запаса Сергея Лучанинова, который скрывался от следствия 10 лет.

Как сообщили в пресс-службе Следкома России, офицера обвиняют в мошенничестве.

Согласно материалам следствия, Лучанинов работал в Федеральном государственном унитарном предприятии «Воентелеком».

Он вместе с еще несколькими сотрудниками компании с 2005 по 2007 год перечислил более 210 миллионов рублей фирме из Воронежа, за исследование совместимости военного и гражданского радиоэлектронного оборудования.

Все перечисленные деньги мошенники обналичили и похитили.

В 2011 году Московский гарнизонный суд признал их всех виновными за легализацию денег, полученных преступным путем, и приговорил к лишению свободы на разные сроки.

Сергей Лучанинов сбежал от органов следствия, его нашли только 16 января этого года в Ялте.

По решению Ялтинского городского суда Лучанинова арестовали и поместили под стражу, его перевезут в Москву.

Предварительное следствие по делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU