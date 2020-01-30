В Ялте задержали полковника, который 10 лет скрывался от следствия
В Ялте задержали полковника запаса Сергея Лучанинова, который скрывался от следствия 10 лет.
Как сообщили в пресс-службе Следкома России, офицера обвиняют в мошенничестве.
Согласно материалам следствия, Лучанинов работал в Федеральном государственном унитарном предприятии «Воентелеком».
Он вместе с еще несколькими сотрудниками компании с 2005 по 2007 год перечислил более 210 миллионов рублей фирме из Воронежа, за исследование совместимости военного и гражданского радиоэлектронного оборудования.
Все перечисленные деньги мошенники обналичили и похитили.
В 2011 году Московский гарнизонный суд признал их всех виновными за легализацию денег, полученных преступным путем, и приговорил к лишению свободы на разные сроки.
Сергей Лучанинов сбежал от органов следствия, его нашли только 16 января этого года в Ялте.
По решению Ялтинского городского суда Лучанинова арестовали и поместили под стражу, его перевезут в Москву.
Предварительное следствие по делу продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU