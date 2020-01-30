2020-01-30T15:35:26+03:00
Общество

Стало известно, сколько ларьков снесут в Симферополе

Под угрозой торговые объекты без документов
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба администрации СимферополяФото: Пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе скоро снесут 36 незаконных ларьков, передает пресс-служба администрации Симферополя.

По 30 из них уже приняты постановления о демонтаже. Ещё по шести нестационарным торговым объектам, составлены акты обследования, материалы переданы на рассмотрение в профильную комиссию.

Так, в ближайшие два дня снесут ларек на улице Киевская, 137. Территорию, на которой он стоял, обещают благоустроить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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