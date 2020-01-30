Стало известно, сколько ларьков снесут в Симферополе
Под угрозой торговые объекты без документов
Фото: Пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе скоро снесут 36 незаконных ларьков, передает пресс-служба администрации Симферополя.
По 30 из них уже приняты постановления о демонтаже. Ещё по шести нестационарным торговым объектам, составлены акты обследования, материалы переданы на рассмотрение в профильную комиссию.
Так, в ближайшие два дня снесут ларек на улице Киевская, 137. Территорию, на которой он стоял, обещают благоустроить.
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ИСТОЧНИК KP.RU