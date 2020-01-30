Без претензий: Керченские блокадники остались довольны подарками

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:06:21+03:00

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Блокадница Евгения Александровна Прошина, проживающая сегодня в Керчи, не понимает, чем ее могли обидеть местные чиновницы, которые пришли поздравлять женщину в шубах.

- Мама прошла всю блокаду. Она не понимает, зачем так выворачивать ситуацию, и нисколько не обижена, - рассказывает дочь Евгении Александровны Елена. - Мама была тронута, когда ее пришли поздравлять, это было очень красиво и торжественно.

По словам Елены, чиновники подарили ее маме-блокаднице большой букет цветов, медаль и чудесный пирог ручной работы.

- Люди от души сделали подарок. Пирог сами испекли. У нас вся семья его с удовольствие попробовала, - подчеркивает Елена.

Напомним, что глава горсовета Керчи Мая Хужина вместе с коллегами решили поздравить местных жителей, переживших блокаду Ленинграда в рамках всероссийской акции. Ветеранам они вручили медали, цветы и хлеб. Возмущение крымчан вызвал тот факт, что чиновницы были одеты в дорогие шубы.

Сами сотрудники горсовета объяснили свой внешний вид тем, что не успели снять верхнюю одежду, поскольку сильно торопились поздравить остальных ветеранов.

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ИСТОЧНИК KP.RU