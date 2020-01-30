2020-01-30T17:23:33+03:00
Общество

Копали яму, а повредили кабель: В Севастополе больница №5 осталась без электричества

В медучреждении проходят лечение 194 ребенка
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В больнице восстанавливают центральное электроснабжение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу СевастополюВ больнице восстанавливают центральное электроснабжение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю
Изменить размер текста:

В Севастополе городская больница № 5, где находятся 194 ребенка, 63 родителя и 53 сотрудника учреждения, осталась без света. Причиной отключения электричества стало повреждение кабеля при проведении земляных работ.

Произошло механическое повреждение основного и резервного электрических кабелей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Произошло механическое повреждение основного и резервного электрических кабелей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Медики не растерялись и срочно запустили дизельный электрогенератор, чтобы подать энергию на отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации.

Севастопольским энергетикам пришлось задействовать два дополнительных генератора, чтобы в полном объеме обеспечить энергоснабжение объекта.

- Сейчас полным ходом идет восстановление централизованного электроснабжения горбольницы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Сотрудники чрезвычайного ведомства принимают активное участие ив ликвидации последствий происшествия.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще одна парковка появилась в Симферополе
Копали яму, а повредили кабель: В Севастополе больница №5 осталась без электричества
Экс-начальника капстроительства из Алушты задержали за взятку
Без претензий: Керченские блокадники остались довольны подарками
Стало известно, сколько ларьков снесут в Симферополе
Остались только ноги: В Керчи бродячие животные обглодали труп мужчины
В Ялте задержали полковника, который 10 лет скрывался от следствия
Сотрудники МЧС уничтожили три авиабомбы времен ВОВ
В Черном море с 14 февраля нельзя будет ловить камбалу
Школьница из Севастополя навредила себе, чтобы заставить мать купить новый телефон
В Симферополе за год планируют отремонтировать дороги на 49 улицах
«Крымэнерго» заставили восстановить электроснабжение 8 домов
Погода в Крыму на 30 января: до +10 градусов и дождь
В Ялте хотят снести пансионат, из которого сделали жилое здание
Два крымчанина пошли грабить прохожих с игрушечным пистолетом
Дорогу Орловка-Бахчисарай перекроют на полтора месяца
В Симферополе и Севастополе 30 января частично пропадет электричество
Эксперт не исключил введения режима ЧС из-за нехватки воды в Крыму
Надоело ждать курьера: Севастополец ночью вломился в пиццерию
Симферополю надо 100 новых автобусов, чтобы вытеснить частных перевозчиков