Копали яму, а повредили кабель: В Севастополе больница №5 осталась без электричества

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:23:33+03:00

В больнице восстанавливают центральное электроснабжение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

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В Севастополе городская больница № 5, где находятся 194 ребенка, 63 родителя и 53 сотрудника учреждения, осталась без света. Причиной отключения электричества стало повреждение кабеля при проведении земляных работ.

Произошло механическое повреждение основного и резервного электрических кабелей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю

Медики не растерялись и срочно запустили дизельный электрогенератор, чтобы подать энергию на отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации.

Севастопольским энергетикам пришлось задействовать два дополнительных генератора, чтобы в полном объеме обеспечить энергоснабжение объекта.

- Сейчас полным ходом идет восстановление централизованного электроснабжения горбольницы, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Сотрудники чрезвычайного ведомства принимают активное участие ив ликвидации последствий происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU