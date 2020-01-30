Экс-начальника капстроительства из Алушты задержали за взятку

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:13:36+03:00

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

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Бывшего начальника управления капстроительства администрации Алушты обвиняют в получении взятки, передает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, два года назад он потребовал от руководителя фирмы отдать ему 5% от цены контракта на капремонт сетей теплоснабжения трех жилых домов.

Несмотря на то, что ремонт не был закончен, начальник управления подписал акт о его приеме. На основании чего подрядчику перечислили все деньги, а чиновник из Алушты получил свою взятку в размере 130 тысяч рублей.

Накануне подозреваемого задержали. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU