Еще одна парковка появилась в Симферополе
Рядом со зданием Государственного архива появилась очередная бесплатная парковка в Симферополе на улице Кечкеметской, 1.
Там убрали забор, который простоял почти два года. Он закрывал территорию старого фонтана. И на его месте должны были построить торговый центр.
- Парковка вновь свободна. Около Архива, бывшего фонтана и универмага «Крым», - написал в Facebook Вячеслав Кондратьев.
Напомним, ранее КП-Крым писала, что бесплатная парковка появилась в Симферополе недалеко от ж/д вокзала. Возле перекрытия моста на улице Гагарина.
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ИСТОЧНИК KP.RU