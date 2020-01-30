Еще одна парковка появилась в Симферополе

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:53:15+03:00

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Рядом со зданием Государственного архива появилась очередная бесплатная парковка в Симферополе на улице Кечкеметской, 1.

Там убрали забор, который простоял почти два года. Он закрывал территорию старого фонтана. И на его месте должны были построить торговый центр.

- Парковка вновь свободна. Около Архива, бывшего фонтана и универмага «Крым», - написал в Facebook Вячеслав Кондратьев.

Напомним, ранее КП-Крым писала, что бесплатная парковка появилась в Симферополе недалеко от ж/д вокзала. Возле перекрытия моста на улице Гагарина.

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ИСТОЧНИК KP.RU