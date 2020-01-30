В Крыму до конца года достроят девять детсадов

30 Янв. 2020 2020-01-30T18:47:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму в 2020 году планируют достроить девять детских садов в рамках национального проекта «Демография» и Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие г. Севастополя до 2022 года». Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, передает «Крымская газета».

По его словам, большая часть детсадов рассчитана на 250-260 мест. Они находятся в селе Песчаное Бахчисарайского района, Ивановка Сакского района и селе Мирном Симферопольского района. В Крымской столице детсады строят на улицах Беспалова, Никанорова, Аграрной и Киевской.

- Отдельно отмечу, что в 2020 году мы приступаем к разработке проектно-сметной документации для строительства порядка 20 детских садов по нацпроекту «Демография» в разных регионах Крыма, ввод в эксплуатацию которых планируется в 2022 году, - сказал Михаил Храмов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU