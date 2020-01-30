В Симферополе и Севастополе 31 января частично пропадет электричество
31 января, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.
Перебои возникнут из-за ремонтных работ.
Где не будет электричества
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Айвазовского
ул. Аматуни
ул. Ани
ул. Баграмяна
пер. Бокуна 2-12 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Куйбышева 10а, 60/24,62-96 (чет),
ул. Магдесян
ул. Общественная 48-58 (чет), 47-63 (нечет)
пер. Огородний 2-12 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Саят-Новы
ул. Хачатуряна
ул. Чонгарская 34-48 (чет), 49-55 (нечет)
садовое товарищество «Строитель»
СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Адмирала Октябрьского,2-4;
ул. Большая Морская,36-46
пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»)
с 9.00 до 17.00
ул. Гавена,14-А,14-Б
9.00 до 14.00
с. Верхне-Садовое: ул. Севастопольская 66-80 ул. Титова,36-48,43-61; ул. Гагарина,20-40,31-47
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ИСТОЧНИК KP.RU