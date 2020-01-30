2020-01-30T18:50:27+03:00
Общество

В Симферополе и Севастополе 31 января частично пропадет электричество

Энергетики затеяли ремонт оборудования
Галина КОВАЛЕНКО
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Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив "КП"
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31 января, в пятницу, в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет света.

Перебои возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Айвазовского

ул. Аматуни

ул. Ани

ул. Баграмяна

пер. Бокуна 2-12 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Куйбышева 10а, 60/24,62-96 (чет),

ул. Магдесян

ул. Общественная 48-58 (чет), 47-63 (нечет)

пер. Огородний 2-12 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Саят-Новы

ул. Хачатуряна

ул. Чонгарская 34-48 (чет), 49-55 (нечет)

садовое товарищество «Строитель»

СЕВАСТОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Октябрьского,2-4;

ул. Большая Морская,36-46

пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»), ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»)

с 9.00 до 17.00

ул. Гавена,14-А,14-Б

9.00 до 14.00

с. Верхне-Садовое: ул. Севастопольская 66-80 ул. Титова,36-48,43-61; ул. Гагарина,20-40,31-47

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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