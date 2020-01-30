2020-01-30T19:17:13+03:00
Политика

«Риск будет»: Джемилев предложил отправить на марш в Крым стариков

Украинский нардеп заявил, что поход может быть опасным для участников
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил поставить пожилых людей во главе так называемого «Марша достоинства». Это акция, которую анонсировал лидер запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Активисты планируют пройти на территорию Крыма через пункт пропуска «Чонгар».

При этом в интервью украинскому изданию Джемилев заявил, что поход может быть опасным для участников.

- Риск будет достаточно большой, потому вперед надо отправлять не молодых, а тех, кто уже пожил, - сказал народный депутат.

Джемилев отметил, что акция будет мирной, и в ней примут участие «международные партнеры» и «видные деятели западных стран». Целью марша депутат назвал напоминание об «оккупации» Крыма и пожелал, чтобы крымские власти «готовились на всех направлениях».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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