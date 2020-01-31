Прогноз погоды: В последний день января до 10 тепла

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:03:17+03:00

Наверное, зимы не будет Фото: Анна КИРИЕНКО

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В Крыму последний день января пройдет при теплом юго-западном ветре и без осадков. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла, сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха +6…+8°.

В Севастополе также то облачно, то ясно, без существенных осадков. Днем юго-западный ветер разгонится до 10-15 м/с, а воздух прогреется до +7…+9°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями, порывы юго-западного ветра до 15 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°.

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ИСТОЧНИК KP.RU