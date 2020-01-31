Началась продажа билетов на летние авиарейсы в Крым

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:44:18+03:00

Аэропорт Симферополь будет принимать прямые "летние" рейсы из 10 городов. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

С июня «заработают» прямые маршруты из 10 городов

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Открыта продажа билетов на прямые летние рейсы из 10 городов в Крым.

- С первых чисел июня полеты в аэропорт Симферополь начнут выполняться из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Чебоксар, Белгорода, Нижнекамска, Иваново, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

Авиапассажирам предлагают совершить путешествие на комфортабельных лайнерах Boeing 737.

Вдобавок на самолеты из Архангельска, Сыктывкара, Иваново, Чебоксар, Нижнекамска и Нижнего Новгорода предусмотрен льготный субсидируемый тариф.

Известна уже и периодичность полетов.

Перелеты в Симферополь планируется выполнять четыре раза в неделю из Архангельска (с 1 июня) и Мурманска (с 3 июня), а с 6 июня - каждый понедельник и субботу из Сыктывкара.

Раз в неделю, по средам, начиная с 3 июня, самолеты будут летать из Казани и Иваново; из Нижнего Новгорода, Нижнекамска по четвергам, с 4 июня.

В пятницу, начиная с 5 июня, можно улететь из Чебоксар и Уфы – с 5 июня, а из Белгорода по воскресеньям, с 7 июня.

Прямые перелеты по направлениям будут осуществляться до октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU