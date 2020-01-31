Корабли из Севастополя провели практическое гранатометание
Корабли Черноморского флота фрегат «Адмирал Григорович» и бдк «Новочеркасск» провели учения на морских полигонах.
- Экипажи кораблей, действуя автономно, выполнили проверку средств связи и радиотехнического оборудования, - сообщили в пресс-службе ЧФ, - Провели учение по борьбе за живучесть на переходе морем.
Моряки фрегата «Адмирал Григорович» и большого десантного корабля «Новочеркасск» отработали защиту кораблей от условных подводных диверсантов, используя гранатометание. Экипажи кораблей провели так же зенитно-артиллерийские стрельбы.
В рамках учений была отработана противовоздушная оборона.
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ИСТОЧНИК KP.RU