Корабли из Севастополя провели практическое гранатометание

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:16:40+03:00

Фрегат «Адмирал Григорович» вышел на учения в море. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Корабли Черноморского флота фрегат «Адмирал Григорович» и бдк «Новочеркасск» провели учения на морских полигонах.

- Экипажи кораблей, действуя автономно, выполнили проверку средств связи и радиотехнического оборудования, - сообщили в пресс-службе ЧФ, - Провели учение по борьбе за живучесть на переходе морем.

Моряки фрегата «Адмирал Григорович» и большого десантного корабля «Новочеркасск» отработали защиту кораблей от условных подводных диверсантов, используя гранатометание. Экипажи кораблей провели так же зенитно-артиллерийские стрельбы.

В рамках учений была отработана противовоздушная оборона.

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ИСТОЧНИК KP.RU