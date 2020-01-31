Фонари на дороге «Симферополь-Ялта» оплатят предприниматели
Фонари на трассе «Симферополь-Ялта» восстановят на деньги предпринимателей. Полностью установить освещение на дороге планируют к курортному сезону, пишет Крымское информационное агентство.
- Я неоднократно обращался к главе Крыма Сергею Аксенову по этому вопросу и после многочисленных совещаний, выход найден - освещение будет сделано за счёт благотворительных средств, - глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
По его словам, деньги готовы выделить предприниматели прибрежного города.
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ИСТОЧНИК KP.RU