На мосту по улице Гагарина в Симферополе убирают аварийные балки
На мосту по улице Гагарина в Симферополе демонтируют аварийные балки.
- На объект доставлено уже шесть новых балок, к субботе планируется доставка еще двух, - написала на своей странице в Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.
Напомним, реконструкцию моста на улице Гагарина закончат к концу марта. Во время работ выяснилось, что некоторые балки находятся в аварийном состоянии, сейчас подрядчик ждет двадцать новых железобетонных конструкций.
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ИСТОЧНИК KP.RU