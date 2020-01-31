На мосту по улице Гагарина в Симферополе убирают аварийные балки

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:23:37+03:00

Подрядчик получил шесть новых конструкций из двадцати необходимых

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На мосту по улице Гагарина в Симферополе демонтируют аварийные балки.

- На объект доставлено уже шесть новых балок, к субботе планируется доставка еще двух, - написала на своей странице в Facebook глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

Напомним, реконструкцию моста на улице Гагарина закончат к концу марта. Во время работ выяснилось, что некоторые балки находятся в аварийном состоянии, сейчас подрядчик ждет двадцать новых железобетонных конструкций.

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ИСТОЧНИК KP.RU