Светофоры за два миллиона и «умные» остановки: В Симферополе обновят инфраструктуру
Новые светофоры и остановки появятся в Симферополе в этом году, передает пресс-служба администрации крымской столицы.
Всего остановочных павильонов в городе 395 и их будут ремонтировать и обновлять в текущем году. Так, в Симферополе уже установили 42 «умные остановки».
Кроме того, на семи наиболее загруженных участках дороги в Симферополе установят светофоры. Каждый из них будет стоить около двух миллионов рублей.
В первую очередь светофоры поставят на следующих перекрестках: улиц Русская - Батурина, Генерала Васильева - Данилова и на улице Залесской
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ИСТОЧНИК KP.RU