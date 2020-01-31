Светофоры за два миллиона и «умные» остановки: В Симферополе обновят инфраструктуру

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:36:56+03:00

Всего в городе 395 остановочных павильона, которые обновят в этом году

Изменить размер текста: A A

Новые светофоры и остановки появятся в Симферополе в этом году, передает пресс-служба администрации крымской столицы.

Всего остановочных павильонов в городе 395 и их будут ремонтировать и обновлять в текущем году. Так, в Симферополе уже установили 42 «умные остановки».

Кроме того, на семи наиболее загруженных участках дороги в Симферополе установят светофоры. Каждый из них будет стоить около двух миллионов рублей.

В первую очередь светофоры поставят на следующих перекрестках: улиц Русская - Батурина, Генерала Васильева - Данилова и на улице Залесской

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU