2020-01-31T16:48:54+03:00
Общество

Экипаж арестованного на Украине «Норда» ищет поддержку у нового куратора Крыма

Региональное правительство не купило рыбакам обещанное судно
Галина КОВАЛЕНКО
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Сейнер "Норд". Архив "КП"Сейнер "Норд". Архив "КП"
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Коллектив рыбколхоза имени Первого Мая, где работает и экипаж сейнера «Норд», обратился за помощью к Марату Хуснуллину, который назначен куратором Крыма.

- Прошло 22 месяца после захвата судна Украиной, но, к сожалению, кроме обещаний мы так ничего и не увидели. Очень надеемся, что Марат Хуснуллин повлияет на ситуацию в лучшую сторону, - сообщил Сергей Лесков, председатель рыбколхоза им. Первого Мая.

Керченские рыбаки надеются, что куратор поможет сохранить предприятие, которое сейчас на грани банкротства.

В марте 2018 года украинские пограничники захватили судно вместе с экипажем. Морякам, хоть и с превеликим трудом, но удалось вернуться в Керчь. А вот единственное судно рыбколхоза Киев не отдал.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал помочь рыбакам, но слова не стали делом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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