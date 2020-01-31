В Крыму подготовили план, чтобы не допустить распространения коронавируса на полуострове

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:35:21+03:00

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В Крыму подготовили план мероприятий, чтобы не допустить завоз и распространение на полуострове коронавируса. Говорится в тексте распоряжения, которое подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Так, в нем идет речь о том, чтобы определить больницы, куда будут доставлять людей с подозрением на коронавирус. Кроме того, необходимо обеспечить аптеки и медучреждения всем необходимым: средствами дезинфекции, противовирусными препаратами и масками.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU