2020-01-31T17:35:21+03:00
Общество

В Крыму подготовили план, чтобы не допустить распространения коронавируса на полуострове

Власти республики обеспечат аптеки и больницы всем необходимым
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В Крыму подготовили план мероприятий, чтобы не допустить завоз и распространение на полуострове коронавируса. Говорится в тексте распоряжения, которое подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Так, в нем идет речь о том, чтобы определить больницы, куда будут доставлять людей с подозрением на коронавирус. Кроме того, необходимо обеспечить аптеки и медучреждения всем необходимым: средствами дезинфекции, противовирусными препаратами и масками.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыму подготовили план, чтобы не допустить распространения коронавируса на полуострове
Пациентов психиатрической больницы будут приглашать в эфир крымского интернет-радио
Экипаж арестованного на Украине «Норда» ищет поддержку у нового куратора Крыма
Светофоры за два миллиона и «умные» остановки: В Симферополе обновят инфраструктуру
На мосту по улице Гагарина в Симферополе убирают аварийные балки
Фонари на дороге «Симферополь-Ялта» оплатят предприниматели
Севастопольский конный клуб лишился трех пони на миллион рублей
В Крыму собрали первый урожай помидоров
Глава керченского горсовета уволилась после скандала с шубами, но потом передумала
Корабли из Севастополя провели практическое гранатометание
Началась продажа билетов на летние авиарейсы в Крым
Прогноз погоды: В последний день января до 10 тепла
«Риск будет»: Джемилев предложил отправить на марш в Крым стариков
Автовокзал в Ялте реконструируют за 100 миллионов
В Симферополе и Севастополе 31 января частично пропадет электричество
В Крыму до конца года достроят девять детсадов