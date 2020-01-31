2020-01-31T18:10:37+03:00
Политика

Спецслужбы Украины боятся, что Россия силовым путем вернет Крыму воду

В СБУ боятся провокации со стороны РФ
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Служба безопасности Украины предупреждает жителей Херсонской области о том, что Россия якобы готовит провокацию. Об этом сообщает пресс-службе Каланчакского района.

- Страна-агрессор пытается спровоцировать массовые беспорядки, чтобы силовым путем разблокировать канал для поставок воды на территорию временно оккупированной территории Крыма, - приводит сообщение СБУ пресс-служба района.

По их словам, российские СМИ после запуска ж/д части Крымского моста агитируют украинцев ездить в Москву и Санкт-Петербург через Крым, что противоречит законам «Незалежной».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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