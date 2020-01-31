2020-01-31T18:25:37+03:00
Общество

За такую глупость увольняют: Аксенов закрыл тему скандала в Керчи

По его словам, все нужные управленческие решения приняты
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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Чиновницы из Керчи, которые оказались в центре скандала из-за поздравления блокадниц, покинут свои должности.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что эта тема должна быть снята с повестки.

- Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, чиновники должны всегда помнить о своей повышенной ответственности перед обществом, о том, что надо очень четко выверять каждое свое действие в публичном поле.

Напомним, что глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, а также начальник отдела организационного обеспечения горсовета Керчи Диана Ушакова поздравили жителей Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, в рамках всероссийской акции. Ветеранам подарили памятные медали, цветы и пироги ручной работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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