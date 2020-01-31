2020-01-31T18:45:21+03:00
Общество

Бывшему инженеру из Судака грозит до 10 лет тюрьмы за недострой по ФЦП

Он принял фиктивные работы по многоэтажному дому для репатриантов
Анна КИРИЕНКО
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Подпись на акте выполенных работ может обойтись в 10 лет тюрьмы. Фото: Архив КППодпись на акте выполенных работ может обойтись в 10 лет тюрьмы. Фото: Архив КП
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Прокуратура Судака направила в суд уголовное дело в отношении бывшего инженера по строительному контролю. За подпись под актом о приеме фиктивных работ ему грозит до 10 лет тюрьмы.

- Предварительным следствием установлено, что обвиняемый, являясь инженером по строительному контролю, подписал акты о приеме выполненных работ по строительству 72-квартирного жилого дома в городе Судаке, хотя фактически работы выполнены не были, - сообщили в прокуратуре Крыма.

Благодаря подписанным документам подрядная организация получила свыше 2,8 миллионов рублей. Действия инженера квалифицированы п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, как превышение служебных полномочий с причинением тяжких последствий.

72-квартирный жилой дом в Судаке для очередников из числа реабилитированных народов возводился в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Конкурс на строительство в 2017 году выиграла компания ООО «Центр пожарной безопасности», зарегистрированная в селе Лозовое Симферопольского района. Цена контракта составила 160 миллионов рублей. Окончание работ планировалось к декабрю 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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