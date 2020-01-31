2020-01-31T19:03:53+03:00
Общество

Сносить пристройки и строить парки: В Ялте расставили приоритеты городской среды

За снос каморки для отдыхающих можно претендовать на компенсацию
Анна КИРИЕНКО
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Решение о сносе обжалованию не подлежит. Фото: Архив КПРешение о сносе обжалованию не подлежит. Фото: Архив КП
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Снести уродующие архитектурный облик города пристройки и благоустроить парки и скверы - такие приоритеты в благоустройстве городской среды обозначил глава администрации Ялты Иван Имгрунт, передает Крымское информационное агентство.

Засилье уродливых пристроек он объяснил стремлением горожан заработать на сдаче жилья отдыхающим в курортный сезон. И добавил, что для подобных случаев на федеральном уровне готовятся нормативные акты по упрощенному сносу. Даже если пристройка оформлена официально, но идет в разрез с интересами города, решение о демонтаже обжалованию не подлежит — в суде оспорить можно только сумму компенсации.

- Нужно остановить беспредел, касающийся самовольных строений, - считает Имгрунт.

Еще одним шагом на пути к благоустройству городской среды станет реконструкция парков и скверов, ремонт придомовых территорий, дорог, подпорных стен, установка освещения. До начала курортного сезона появятся светофоры в центральной части Ялты: на пересечении улицы Рузвельта и набережной им. Ленина; улицы Боткинская и Пушкинской аллеи; на улице Партизанская - Кирова; а также два светофора возле остановки «Октябрь». В этом году на эти цели в бюджете Ялты предусмотрено 195 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Сносить пристройки и строить парки: В Ялте расставили приоритеты городской среды
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