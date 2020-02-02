2020-02-02T06:32:12+03:00
Общество

Погода в Крыму на 2 февраля: без существенных осадков и тепло до +12

На полуострове южная зима
Галина КОВАЛЕНКО
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На ЮБК красиво в любую погоду.На ЮБК красиво в любую погоду.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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2 февраля, в воскресенье, на Крымском полуострове синоптики не обещают природных катаклизмов.

- в Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Ветер юго-западный, западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +9…+11°.

В Керчи переменная облачность. Ветер юго-западный до 14 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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