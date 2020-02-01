В первый день февраля симферопольцы почтят память Амет-Хана Султана
В субботу, 1 февраля, в Симферополе почтят память легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.
Траурные мероприятия пройдут на площади, названной в честь героя (пр. Кирова, 5), у мемориальной доски.
- Состоится торжественное возложение цветов, также пройдет выступление творческих коллективов крымской столицы, - сообщается на официальном сайте администрации Симферополя.
Начало - в 11.00.
Принять участие могут все желающие.
СПРАВКА КП
Амет-Хан Султан - советский военный летчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. Родился в 1920 году в Алупке. Начинал войну обычным летчиком, дослужился до командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиационного полка. Неоднократно таранил немецкие бомбардировщики.
После войны работал летчиком-испытателем Летно-исследовательского института в Жуковском. Освоил около 100 типов летательных аппаратов, налет - более 4000 часов.
1 февраля 1971 года Амет-Хан Султан погиб при испытании очередного самолета. Ему был 51 год.
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ИСТОЧНИК KP.RU