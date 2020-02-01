В Севастополе обезвредили авиабомбу, пришлось эвакуировать 125 человек

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:24:54+03:00

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В Севастополе морские пехотинцы и сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасный предмет нашли местные жители в районе села Любимовка на северной стороне города.

На место отправились спасатели, а также специальная группа разминирования из состава соединения морской пехоты Черноморского флота. Они определили, что найденный предмет - авиабомба SD-50. Это немецкий боеприпас, его использовали для поражения техники, оборонительных сооружений.

- Общий вес данного боеприпаса производства Германии – 50 килограммов, радиус разлета осколков при подрыве – 660 метров. Так как состояние и тип взрывателя не позволяли произвести транспортировку опасной находки, было принято решение ликвидировать её непосредственно на месте обнаружения, - рассказали в пресс-службе севастопольского главка МЧС.

Пришлось эвакуировать жителей 93 домов в Любимовке, всего - 125 человек. Район оцепили,

Район оцепили, взрывоопасный предмет поместили в специально организованную шахту глубоко под землей, после - дополнительно укрыли земляной насыпью и подорвали.

В операции участвовали 43 человека и 16 единиц техники.

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В Севастополе подорвали авиабомбу времен Великой Отечественной.Ликвидировали боеприпас сотрудники МЧС и морпехи Черноморского флота. Видео: ГУ МЧС по г. Севастополю

ИСТОЧНИК KP.RU