В Красноперекопске легковушка сбила мотоцикл, есть пострадавшие

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:52:14+03:00

Водитель автомобиля должен был уступить дорогу, но не сделал этого

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В Красноперекопске 31 января столкнулись автомобиль и мотоцикл.

Авария случилась в 10.50. По предварительной информации, 38-летний водитель ZAZ Daewoo ехал по улице Ломоносова со стороні улицы Чапаева и на перекрестке с улицей Толбухина не уступил дорогу мотоциклу.

Как отмечают в МВД, за рулем мотоцикла «МТ-10-36» был 61-летний мужчина. Он получил травмы, как и его пассажир. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

- На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU