В Красноперекопске легковушка сбила мотоцикл, есть пострадавшие
В Красноперекопске 31 января столкнулись автомобиль и мотоцикл.
Авария случилась в 10.50. По предварительной информации, 38-летний водитель ZAZ Daewoo ехал по улице Ломоносова со стороні улицы Чапаева и на перекрестке с улицей Толбухина не уступил дорогу мотоциклу.
Как отмечают в МВД, за рулем мотоцикла «МТ-10-36» был 61-летний мужчина. Он получил травмы, как и его пассажир. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
- На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU