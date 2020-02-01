Симферополец украл у матери газовую плиту, чтобы купить наркотики и выпивку

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:01:28+03:00

Симферопольцу так захотелось выпить и покайфовать, что вынес из дома даже плиту. Фото: Архив КП

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У 59-летней жительницы Симферополя старший сын украл... газовую плиту.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Выяснилось, что 39-летний сын неоднократно выносил мамины вещи из дома и продавал.

- В очередной раз, воспользовавшись ее отсутствием, он похитил плиту и продал ее в ломбард. Полученные деньги потратил на покупку наркотиков и спиртного, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сынишка сильно продешевил: стоимость плиты - 14 тысяч рублей, а выручил он за нее в ломбарде всего 2 тысячи.

Мужчина неоднократно судим, состоит на учете у врача-нарколога.

Полицейские быстро нашли его и задержали. Он написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «кража» (п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU