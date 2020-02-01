В Керчи построили жилой дом для сотрудников ФСБ

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:20:05+03:00

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В Керчи торжественно сдали 50-квартирный дом для сотрудников ФСБ.

Возводили его год, закончили вовремя.

- Сегодня новоселам были вручены ключи от квартир. Дом комфортабельный, с индивидуальным отоплением, - приводит Крымское информационное агентство слова главы администрации Керчи Сергея Бороздина. Вокруг обустроены детские площадки, большая парковка, футбольное поле.

По словам Бороздина, на очереди - строительство еще одного такого дома. Кроме того, рядом скоро появится школа на 800 мест., новый детский сад и даже бассейн.

Также недавно получили свои квартиры 25 жителей Керчи из числа детей сирот. В этом же год планируется переселить жильцов 121 аварийной квартиры в новые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU