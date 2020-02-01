В Керчи построили жилой дом для сотрудников ФСБ
В Керчи торжественно сдали 50-квартирный дом для сотрудников ФСБ.
Возводили его год, закончили вовремя.
- Сегодня новоселам были вручены ключи от квартир. Дом комфортабельный, с индивидуальным отоплением, - приводит Крымское информационное агентство слова главы администрации Керчи Сергея Бороздина. Вокруг обустроены детские площадки, большая парковка, футбольное поле.
По словам Бороздина, на очереди - строительство еще одного такого дома. Кроме того, рядом скоро появится школа на 800 мест., новый детский сад и даже бассейн.
Также недавно получили свои квартиры 25 жителей Керчи из числа детей сирот. В этом же год планируется переселить жильцов 121 аварийной квартиры в новые дома.
ИСТОЧНИК KP.RU