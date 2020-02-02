Паломники из Крыма смогут совершить хадж «со скидкой»

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:36:58+03:00

В Саудовской Аравии отменили сбор для тех, кто приезжает на второй раз

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Министерство по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии решило отказаться от сбора за повторный хадж, введенный пять лет тому назад.

- Дополнительная плата составляла 2000 саудовских реалов (почти $550) для каждого, кто совершал хадж повторно, - сообщили в пресс-службе централизованной религиозной организация духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополя.

Минувшей осенью перестал быть актуальным и сбор за повторное совершение Умры.

В то же время правительством Саудовской Аравии принято решение о госпошлине за визу для каждого паломника, так же появился и сбор за медицинскую страховку.

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ИСТОЧНИК KP.RU