В Крыму подорожал газ

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:51:27+03:00

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В регионе с 1 февраля приняты новые цены на «голубое» топливо.

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым обнародовал официальный документ , в котором сообщается, что стоимость одного кубического метра газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления выросла с 5,19 до 5,56 рубля. Такие расценки действительны при потреблении до 3 500 метров кубических в год. Если же газа сожги больше, то за куб «голубого» топлива нужно выложить из кошелька уже 8,65 рубля (ранее 8,52 рубля).

Подорожает газ, используемый для отопления и выработки электроэнергии в котельных, находящихся в собственности дольщиков. Теперь за один куб нужно отдать 8,48 рубля. Рост составил 28 копеек.

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ИСТОЧНИК KP.RU