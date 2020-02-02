Сбил велосипедиста и скрылся: В Крыму ищут виновника ДТП
Крымская полиция разыскивает водителя, который уехал с места дорожно-транспортного происшествия, случившегося в поселке Октябрьское, Красногвардейского района.
- 31 января, примерно в 19.20 по улице Западная водитель, управляя предположительно мопедом или мотоциклом, допустил наезд на 38-летнего велосипедиста, - сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.
Мужчина-велосипедист получил травмы различной тяжести и его доставили в местную больницу. Водителя же ищет полиция, потому что он скрылся с места ДТП.
На месте аварии нашли мотоциклетный шлем, который, возможно, принадлежит этому водителю.
Крымские полицейские просят всех возможных свидетелей происшествия позвонить в дежурную часть по телефонам: 102, (36556) 55-780.
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ИСТОЧНИК KP.RU