Сбил велосипедиста и скрылся: В Крыму ищут виновника ДТП

2 Февр. 2020 2020-02-02T14:27:18+03:00

На месте ДТП нашли мотошлем. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

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Крымская полиция разыскивает водителя, который уехал с места дорожно-транспортного происшествия, случившегося в поселке Октябрьское, Красногвардейского района.

- 31 января, примерно в 19.20 по улице Западная водитель, управляя предположительно мопедом или мотоциклом, допустил наезд на 38-летнего велосипедиста, - сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина-велосипедист получил травмы различной тяжести и его доставили в местную больницу. Водителя же ищет полиция, потому что он скрылся с места ДТП.

На месте аварии нашли мотоциклетный шлем, который, возможно, принадлежит этому водителю.

Крымские полицейские просят всех возможных свидетелей происшествия позвонить в дежурную часть по телефонам: 102, (36556) 55-780.

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ИСТОЧНИК KP.RU