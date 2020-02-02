В Севастополе 3 февраля обещают сильный ветер
Севастопольские спасатели оповестили об усиление ветра в самом начале недели.
- 3 февраля ожидается усиление ветра, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.
Спасатели ссылаются на прогноз погоды.
Синоптики Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают ночью небольшой дождь, а днем пройдет дождь. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В ночное время столбик термометра покажет +6…8°С, а днем поднимется до + 12°С.
Специалисты чрезвычайного министерства просят соблюдать меры предосторожности. Они настойчиво рекомендуют по мере возможности свести к минимуму прогулки на свежем воздухе, потому что штормовой ветер может оборвать электропровода, сломать деревья и различные конструкции.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU