В Севастополе 3 февраля обещают сильный ветер

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:50:32+03:00

МЧС сообщает о непогоде в понедельник

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Севастопольские спасатели оповестили об усиление ветра в самом начале недели.

- 3 февраля ожидается усиление ветра, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Севастополю.

Спасатели ссылаются на прогноз погоды.

Синоптики Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают ночью небольшой дождь, а днем пройдет дождь. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. В ночное время столбик термометра покажет +6…8°С, а днем поднимется до + 12°С.

Специалисты чрезвычайного министерства просят соблюдать меры предосторожности. Они настойчиво рекомендуют по мере возможности свести к минимуму прогулки на свежем воздухе, потому что штормовой ветер может оборвать электропровода, сломать деревья и различные конструкции.

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ИСТОЧНИК KP.RU