Борцы привезли на Крымский полуостров 5 медалей

2 Февр. 2020 2020-02-02T18:08:33+03:00

Борцы прекрасно выступили на отборочном турнире. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы РК

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Крымские борцы-классики завоевали на юношеском первенстве ЮФО в Адыгее три медали, спортсмены из Севастополя - две.

- Турнир среди юношей до 18 лет по греко-римской борьбе проходил в Адыгее, – сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы Республики Крыма.

Лучшими в своих весовых категориях стали крымчане: Эльвис Карачих, вес до 71 кг, тренер – Кирилл Горбенко, и Усеин Алиев, вес до 92 кг, тренеры – Александр Пономарев, Олег Бойко и Григорий Олинчук.

«Бронзу» добыл Никита Евтухов (до 65 кг, тренер – Юрий Сологуб).

Отличные результаты показали спортсмены Севастополя, которых тренируют Иван Цепин и Сергей Гороховир: Артем Ищенко (до 45 кг) завоевал «золото», Дмитрий Герасин (до 110 кг) – «бронзу».

Чуть не хватило удачи, занявшим пятые места: Осману Близарову, Кемалу Ибрагимову, Егору Белошейкину, Ильясу Ибрагимову и Эсмеру Гиясову.

Всего в соревнованиях, которые имеют статус отборочных первенства России, приняли участие 237 спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU