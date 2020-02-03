Погода в Крыму на 3 февраля: дожди и тепло до +12

3 Февр. 2020 2020-02-03T05:41:41+03:00

В Крыму уже появились первые цветы. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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3 февраля, в понедельник, на Крымском полуострове сыро и ветрено. В Севастополе и вовсе объявили штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 17 м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +9…+11°.

Прогноз погоды по Севастополю: дождь. Ветер западный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Временами дождь, днем местами сильный. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12º.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

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ИСТОЧНИК KP.RU