В Симферополе и Севастополе 3 февраля частично не будет электричества
3 февраля, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Энергетики приводят в порядок трансформаторы и другое оборудование, поэтому и временно прекращают подачу тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Дацуна, 2, 4-25 (нечет);
ул. Сочинская 12-34 (чет), 15-37(нечет)
ул. Рылеева, 6/1-12 (чет), 15-21 (нечет);
ул. Проспект Победы 200-208 (чет)
ул. Пирогова, 16-48 (чет), 19-67 (нечет);
пер. Пирогова, 4-8 (чет), 3, 5;
ул. Перовской, 1-38, 40-46 (чет) ;
ул. Миллера 58 (чет),
ул. Лескова, 35, 37
ул. Кечкеметская 198 (чет), 131-201 (нечет)
ул. Толбухина 2-26 (чет), 3-33 (нечет)
ул. Хохлова, 1-53 (нечет);
заезд Новосергеевский 2-8 (чет), 3-5 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 08.00 до 17.00
ул. Готская 27;
пр. Стрелецкий 39-41(нечет);
ул. Молодых Строителей (ООО « АКАР»).
ул. Фиолентовское шоссе 5 (000"ПКФ"Руслан")
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ИСТОЧНИК KP.RU