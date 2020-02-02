В Симферополе и Севастополе 3 февраля частично не будет электричества

2 Февр. 2020 2020-02-02T19:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

3 февраля, в понедельник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Энергетики приводят в порядок трансформаторы и другое оборудование, поэтому и временно прекращают подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Дацуна, 2, 4-25 (нечет);

ул. Сочинская 12-34 (чет), 15-37(нечет)

ул. Рылеева, 6/1-12 (чет), 15-21 (нечет);

ул. Проспект Победы 200-208 (чет)

ул. Пирогова, 16-48 (чет), 19-67 (нечет);

пер. Пирогова, 4-8 (чет), 3, 5;

ул. Перовской, 1-38, 40-46 (чет) ;

ул. Миллера 58 (чет),

ул. Лескова, 35, 37

ул. Кечкеметская 198 (чет), 131-201 (нечет)

ул. Толбухина 2-26 (чет), 3-33 (нечет)

ул. Хохлова, 1-53 (нечет);

заезд Новосергеевский 2-8 (чет), 3-5 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

ул. Готская 27;

пр. Стрелецкий 39-41(нечет);

ул. Молодых Строителей (ООО « АКАР»).

ул. Фиолентовское шоссе 5 (000"ПКФ"Руслан")

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU