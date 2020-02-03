2020-02-03T10:21:47+03:00
Политика

Глава Миниформа Крыма покидает свой пост. Замену ему уже подыскали

Министром внутренней политики, информации и связи Зырянов пробыл полтора года
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Зырянов / FacebookФото: Сергей Зырянов / Facebook
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Глава Мининформа Крыма Сергей Зырянов подал в отставку.

- Сегодня (3 февраля, - Ред.) я покидаю пост министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым, - написал он в своем Facebook.

Зырянов занимал кресло министра информации с июня 2018 года, а до этого был заместителем главы Мининформа РК.

Предположительно, одним из кандидатов на освободившуюся должность является бывший глава администрации Сак Михаил Афанасьев.

- Сегодня мой последний рабочий день в администрации города Саки. Я благодарен всем, с кем работал эти полгода, - написал он в своем Facebook.

Михаил Афанасьев был врио главы администрации Сак с августа прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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