2020-02-03T10:37:31+03:00
Общество

Еще двоих крымчан, которые ездили в Китай, проверяют на коронавирус

Они обратились в медучреждения с признаками ОРВИ
Надежда ДАЦЮК
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По данным китайских СМИ, количество зараженных - 17,2 тысячи человекПо данным китайских СМИ, количество зараженных - 17,2 тысячи человекФото: Александр ГЛУЗ
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В Крыму проверяют на заражение коронавирусом еще двух местных жителей, которые прибыли из Китая. Об этом КП-Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

- Мы уже проверили двух граждан на коронавирус. По ним результаты отрицательные, еще двоих проверяем, - уточнили в крымском отделении Роспотребнадзора.

Крымчане, которых проверяли, обратились в медучреждения с признаками ОРВИ. Эта информация появилась 30 января.

Отметим, что на данный момент общее количество зараженных коронавирусом, по данным китайских СМИ, составляет 17,2 тысячи человек, скончался 361 больной, еще 500 человек выздоровели, и их выписали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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