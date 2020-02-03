2020-02-03T11:10:15+03:00
Общество

Условия возвращения Крыма в состав Украины оказались невыполнимыми

Свою точку зрения обозначил политический обозреватель Леонид Радзиховский
Галина КОВАЛЕНКО
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Крым и Севастополь воссоединились с Россией на законных основаниях.Крым и Севастополь воссоединились с Россией на законных основаниях.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Журналисты украинских СМИ решили выяснить, когда же Крымский полуостров вернется в состав незалежной.

- Если Россия перестанет существовать, как было в 1918 году, когда развалилась Российская империя и возникло много разных государств, тогда возможно все, - такой ответ дал Леонид Радзиховский, российский публицист и политический обозреватель.

Он уверен, что «до тех пор, пока существует российское государство, Крым, естественно, будет в его составе».

Да и сама мысль об исчезновении России – это полный абсурд, потому что, «Украине будет не до Крыма, если на территории страны с ядерным оружием появятся неконтролируемые территории. Соседи России в этом точно не заинтересованы».

Мало, что изменится в вопросе возвращения Крыма, если у руля Российской Федерации встанет другой президент.

Напомним, что госсекретарь США Майка Помпео в ходе «евразийского» турне уже побывал в Киеве, где заявил украинскому руководству, что США «никогда не признают попытки России присоединить Крым».

Крым и Севастополь воссоединились с Российской Федерацией в ходе референдума: весной 2014 года большинство жителей Крымского полуострова высказались за вхождение в состав России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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